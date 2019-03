Prantsusmaa meedia: Zidane on valinud välja mängija, kelle ta esimesena Madridi toob

Nimelt vahendab Prantsusmaa väljaanne France Football, et Zidane'i suviseks suurimaks eesmärgiks on oma meeskonda mängima tuua Liverpooli staarmängija Sadio Mane, kes on end Inglismaal tippmängijana tõestada suutnud.

France Football'i andmetel oli Mane ka möödunud suvel väga lähedal sellele, et Madridiga liituda, aga Zidane'i lahkumine meeskonnast tõi kaasa ühtlasi ka selle, et Mane otsustas Liverpooli jääda. Nüüd kui Zidane on aga tagasi, on ka Mane liitumine taas päevakorras.