Võrkpalli otsepilt: kas tiitlikaitsja Saaremaa jääbki tänavu finaalist välja?

Võrkpalli Eesti meistrivõistluste poolfinaalseeria kolmanda mängu eel on pühapäeval tiitlikaitsja Saaremaa võrkpalliklubi väga keerulises seisus, sest Pärnu võrkpalliklubi on võitnud kolme võiduni peetavas seerias mõlemad seni peetud kohtumised. Seega vajab Saaremaa täna koduväljakul igal juhul võitu, et hoida veel iga hinna eest kinni võimalusest finaali jõuda. Kohtumisele on võimalik algusega kell 16.55 kaasa elada nii Postimehe kui ka Kanal 12 otseülekande vahendusel.