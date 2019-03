PM Belfastis. Penalti põhjustanud Mets: mul ei olnud vaja seda duelli võita, aga ma tahtsin

Metsa hinnangul polnud põhjaiirlaste pressing sugugi selline, mille käest eestlased poleks pidanud end välja murdma. «Meie palliga mängus tuleb leida individuaale ja ka meeskondlik enesekindlus. See on asi, mille iga inimene peab enda seest leidma. Meil oli täna palliga ruumi rohkem, kui me seda kasutasime ning see jäi enesekindluse taha. Siin peab igaüks endale tuhka pähe raputama. Nende pressing ei olnud selline, mille alt me poleks pidanud suutma välja tulla.»

Mets selgitas, et Eesti koondis vajus teatud hetkedel sedavõrd madalale, et isegi kui pall võideti, polnud sealt võimalik head käiku ette leida. «Kohati vajusime meeskonnana ära. Pidanuks neid kõrgemalt pressima. Nad said meie väravale nii lähedale, et kui me sealt palli võitsime, oli raske head käiku leida. Kindlasti langesime täna liiga palju ära.»

Põhja-Iirimaa avavärava kohta ütles Mets: «Seal oli mitu eksimust kokku. Lõpuks tegi ründaja kastis kaks puudet, kui meie neli meest olid ümber – lubamatu. Lõpuks suutis ta sealt veel väga kvaliteetse söödu anda. See oli kollektiivne ja suur eksimus.»

Põhja-Iirimaa teine värav sündis penaltist, mille põhjustas Mets. Kohtunikule tal etteheiteid pole, aga endale raputab ta tuhka pähe küll. «Kui ma tagantjärele sellele mõtlen, siis see oli minu poolt naiivne. Vastane oli seljaga värava poole ja mingisugust ohtu ei kujutanud. See oli duell, mille ma oleks võinud kaotada. Aga ma tahtsin seda võita, vastane ennetas mind, minimaalne kontakt oli ja kohtunik vilistas selle ära.»