Selgus Tyson Fury järgmine vastane

29-aastane Fury jaoks on see esimene matš uue lepingu all, mille ta sõlmis ESPNiga ning millega ta teenib viie matši eest 80 miljonit naela.

Fury järgmine vastane Schwarz on 24-aastane ning hoiab WBO sarja pingereas teist kohta. Ta on karjääri jooksul pidanud 24 matši ning need kõik võitnud. Fury on profikarjääris pidanud 28 matši, millest on võitnud 27 ning viigistanud ühe.