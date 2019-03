Vigastusest taastuv Porzingis: ülikonnas mängul viibida on väga-väga raske

Porzingis vestles esimest korda pärast veebruaris toimunud vahetust Dallases mõne meediaväljaande esindajaga pikemalt, õnnelik jutule saaja oli ESPN. «Vihkan oma ülikondi. No täpsemalt ei vihka ülikonda kui niisugust, vaid selle kandmist mängupäeval. On nii kummaline, et ma ei mängi. Olen selleks ju võimeline, kuid ma ei mängi veel. Kui tuleb mängupäev, mõtlen, et nüüd läheb mänguks, kuid paned vaid ülikonna selga, kannad seda ja oled nüüd siin. Püüan kaaslasi aidata nii palju, kui suudan, aga see väljaku kõrvalt mängu jälgimine on väga-väga-väga raske. Raskem, kui arvasin,» pihtis Porzingis.