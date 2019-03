Postimees TV: vaata saatuslikku katset, kus Tänak rehvi lõhkus

Tänaku Toyotal purunes rehv küllaltki katse alguses ning selle tõttu otsustasid eestlased rehvi katsel vahetada. Katsel kaotati Evansile ligi kaks minutit ja nii langeti Esapekka Lappi seljataha seitsmendaks. Lappi edu Tänaku ees on vaid 3,6 sekundit.



Tänak ise jäi pärast rehvipurunemist küllaltki rahulikuks. «Lõhkusime rehvi küllaltki imelikus kohas. Auto ise on muidu terve ja korras,» lausus Tänak WRC otseülekandes katse lõpus.



11. kiiruskatse täispikkuses järelvaadatav: