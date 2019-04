Klopp õnnelikust võidust: see oli üsna kole, aga võtame selle vastu

Nimelt sai Liverpool võidu Tottenhami üle Toby Alderweireldi omaväravast 90. minutil. «Poisid töötavad nii kõvasti. Ma arvan, et nad väärivad pisut õnne. Kõik punktid, mis oleme teeninud, on tulnud raske tööga. Pole oluline, millal skoorid, vaid see, mis numbrid on tablool pärast lõpuvilet,» selgitas juhendaja Sky Sportsi vahendusel.

Ta lisas: «Ma ütlesin poistele pärast mängu, et mängu võitmiseks on 500 000 erinevat võimalust ja see oli üsna kole. Aga pole probleemi, me võtame selle vastu. Ilma õnneta pole võimalik Premier League’i liider olla. See on lihtsalt võimatu,» kommenteeris Klopp.