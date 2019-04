Hannes Soomer stardib hooaja kolmandale MM-etapile kümnendalt kohalt

«Hommikul liikusime vales suunas,» kommenteeris Honda CBR600RR tsikliga sõitev Soomer kolmanda vabatreeningu 13. kohta. «Kvalifikatsioonis oli olukord parem. Ent viimases sektoris, kus on ainult üks kurv, kaotasin kiirematele 0,6 sekundit. Crew Chief Andrea Ballerini ütles ka, et seal, kus on kurvid, pole meil ehk Hondal mingit probleemi.»