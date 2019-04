Foto: Ott Tänak ühines kiusamisvastase üleskutsega

Täna on rahvusvaheline valge kaardi päev, mis on ellu kutsutud võitlemaks igasuguse kiusamise vastu nii koolis, trennis kui ka tööl. Kui Sa näed, et kedagi kiusatakse, siis astu vahele ja sekku, kuna just see on efektiivseim viis kiusamist peatada. ✌️ ••• Today is the International Day of Sport for Development and Peace!✌️ Play your peace and raise your #WhiteCard. #WhiteCard is a worldwide digital campaign created by @peaceandsport that promotes positive and constructive values of sport. ——— #WhiteCard #äralasekiusata #terveeestieest #StopBullying #WRC @tgr_wrc @OfficialWRC @eestiautospordiliit

