Rammo sai mainekal regatil 23. koha, Haud jõudis kuldgruppi

«Õnneks olen algusest peale arvestanud, et tegu on minu jaoks Euroopa hooaja algusega. Seetõttu oleks olnud filigraanset esitust ka üsna naiivne loota. Hea on aga lõpetada positiivse noodiga. Nüüd, kus hooaeg alles vōtab tuurid üles, tean hästi, millega tööd teha, et suvel MMil hästi sõita,» lausus Rammo.

Rammo hindab oma tiimikaaslase Haudi tulemusi Palmas väga kõrgelt: «Eriti hea meel on, et minu ja mitme teise töö on vilja kandnud ja järgmine Eesti Laseri klassi sõitja on jõudnud maailma tippregatil kuldgruppi – see on kalendrisse kirjutamist vääriv ja olen seda aastaid oodanud! Siit saame tiimina hea fooniga jälle tugevamalt edasi!»