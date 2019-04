Spikker: mida peab Kalev/Cramo VTB liigas jälitajate ette jäämiseks tegema

Alustame tabeliseisust. Kalevil on praegu 10 võitu ja 11 kaotust ning ees viis mängu. Neist esimene toimub juba täna Tallinnas, Kaasani Unicsiga. Kalevit jälitavad Saratovi Avtodor (9-13), Krasnojarski Jenissei (8-14) ja Riia VEF (8-15).

Kõige ohtlikum konkurent on kahtlemata Avtodor ning seda ka seetõttu, et mõlemas omavahelises, korvide saju toonud mängus jäi Kalev sellele tiimile alla (102:113 ja 109:112). Ka Saratovi tiim on täna võistlustules, võõrsil mängitakse Krasnodari Lokomotiv-Kubaniga. Pärast seda kohtutakse veel kodus Nižni Novgorodi ja Unicsi ning võõrsil Jenisseiga.