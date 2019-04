Esimest korda 117-aastase ajaloo jooksul: Benzema tegi midagi, mis Ronaldol tegemata jäi

Benema on Reali eest jala valgeks saanud viimases viies mängus järjest, sealjuures on viimased kaheksa väravat löönud tema. Klubi 117-aastase ajaloo jooksul pole varem veel kordagi juhtunud, et üks mängija oleks Reali eest nii paju järjest skoorinud, ilma, et keegi teine vahepeal jala valgeks saaks.