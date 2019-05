Tänak: laupäevased kiiruskatsed peaksid meile veelgi paremini sobima

«Mehaanikud tegid lõuna ajal hea töö ja ma sain hea tunde ja enesekindluse tagasi pärast keerulist algust. Kõik töötab nüüd hästi, hommikul oli seadistus halb. Need on väiksed asjad, millest kõik sõltub,» rääkis rallit juhtiv Tänak WRC otseülekandes.

«Tšiili ralli on keeruline. See on lahe, teed on siledad ja kohati väga vinged, aga raske on nautida, kui sa ei tea, mis sind ees ootab. Pärastlõunal olid legend parem ja nii saime kiiremini ka sõita,» seletas Tänak.