Vormel 1 sari naaseb 35 aasta järel Hollandisse

FIA teatel läbib sealne kompleks kohaliku linna ja mitmete sponsorite toel lähikuudel põhjaliku uuenduskuuri. Kaasajastatakse rada ja infrastruktuuri, et need vastaks täielikult F1 nõuetele.

«Olen sarja korraldajatele tänulik, et nad naasevad ajaloo juurde ja lülitavad tagasi oma kalendrisse. Zandvoorti ringrajal on pikk ja edukas ajalugu, mis pakub sõitjatele uusi väljakutseid. Mõistagi peaks Max Verstappeni kiire tõus tagama, et tribüünid on rahvast tulvil,» sõnas Rahvusvahelise Autoliidu president Jean Todt.