F1-sarja korraldajad soovivad uut etappi Aafrikas

BBC vahendab, et F1 sarja reklaaminduse pealik Sean Bratches on kinnitanud, et vormel 1 sari soovib taas laieneda ka Aafrikasse. Viimane F1-etapp Aafrikas toimus aastal 1993 kui sõideti Lõuna-Aafrika vabariigis.

Samas on kindel, et ka uuel aastal on vormel 1 sarja kalendris 21 etappi, mis tähendab, et kolme uue etapi lisandumiseks (lisaks Marokole ka Holland ning Vietnam) peab kolm praegust etappi oma koha loovutama. Järgmiseks aastaks pole lepinguid Suurbritannia, Itaalia, Saksamaa, Mehhiko ning Hispaania etapi korraldajatega.