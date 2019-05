Chelsea keskväli jääb enne Euroopa liiga finaali üha hõredamaks

Treeningul saadud põlvevigastuse tõttu kaks viimast koduliiga mängu vahele jätnud Kante pidi esialgu Euroopa liiga finaalist kindlasti osa võtma, kuid nüüd on Prantsusmaa koondislane uue vigastuse küüsis.

Chelsea meditsiiniline personal lubas teisipäeva hommikul Kante olukorra kohta kindla seisukoha välja öelda, kuid šansid Bakuus Arsenali vastu väljakule joosta on vähesed.

Chelseale oleks see tohutu löök, sest Achilleuse kõõluse vigastustega on väljas juba prantslane Ruben Loftus-Cheek, samuti ei sõida Bakuusse kaitsja Anthony Rudiger, keda vaevavad põlveprobleemid, ega ka Callum Hudson-Odoi, kellel sarnaselt Loftus-Cheekile on Achilleuse kõõluse rebend.