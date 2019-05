Viimastel päevadel aega kaotanud Roglic: Giro pole veel läbi

Kuigi Roglici positsioon on viimaste päevadega oluliselt kehvemaks muutunud, on tal tagataskus trump – 17 km pikkune temposõit, mis peetakse viimase etapina. Enne veel tuleb tal aga vastu kolm mägietappi.

«Eks näis, mis saab. See etapp oli minu jaoks raske, kuid mõned päevad on veel minna. Girol võib ühe päevaga palju juhtuda. Proovin jääda keskendunuks ning vaadata, mis sellest kõigest välja tuleb,» ütles Roglic, kes ei nõustunud väitega, et tema jaoks on esikohajaht läbi. «Olen jätkuvalt heal positsioonil. Giro pole veel läbi.»