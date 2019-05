Sordot ja Loebi tabanud probleem võib saatuslikuks saada ka Neuville’ile

Hyundai tiimipealik Andrea Adamo ütles WRC All Live ülekandes, et mõlemale mehele sai saatuslikuks probleem kütusesüsteemis. «Teeme endast kõik oleneva, et seda tulevikus vältida,» ütles ta.

Milles täpselt probleem seisnes, Adamo ei avaldanud. Samas tõdes ta, et probleem võib tabada ka Thierry Neuville’i. «Meil ei ole lõunal hoolduspausi, seega ei saa me midagi teha, et Thierryl seda probleemi ennetada. Võib öelda, et oleme jumala kätes.»