Täna otsepilt: võrkpalli Kuldliigas kohtuvad Eesti - Holland

Eestlased on Kuldliiga B-alagrupis mänginud kaks kohtumist. Seni on kaotatud mõlemad mängud. Esimene kaotati Hispaaniale 0:3 ning viimati jäädi 1:3 alla Horvaatiale. Alagrupis on kolmel meeskonnal Hollandil, Horvaatial ja Hispaanial kogutud 4 punkti. Eesti on turniiril võiduta, kuid Kuldliiga finaalturniiri korraldajana on meie rahvuskoondis koha nelja parime hulka juba taganud.