Valus kaotus. Ilus kaotus. Kas ka õpetlik kaotus?

Konstantin Vassiljev (nr 14) näeb, et põhjaiirlaste müür on paigutatud valesti, ja saadab palli kauni kaarega sellest mööda. «Nad ilmselgelt Eesti liigat ei jälgi,» muigas Kostja hiljem. Paraku jäi see Eesti ainsaks rõõmuhetkeks.

FOTO: Eero Vabamaegi/Postimees /