Fotod: Teemu Suninen stardib Rally Estonial uhiuue Ford Fiesta R5 autoga

12.-14. juulil Lõuna-Eestis sõidetav ametlik WRC promotsiooniralli on M-Sport meeskonna värskeimale autole esimene võistlusstart maailmas ja nii meeskond ise kui ka korraldajad ootavad huviga, millist kiirust suudab uus auto võrreldes konkurentidega näidata.

Uus EcoBoost mootoriga Ford Fiesta R5 esindab mootorispordi viimaseid tehnoloogilisi lahendusi. Selle mudeli juures on M-Sport töötanud koos Ford Motor Company’ga, et uue autoga oleks võimalik astuda suur samm edasi nii võimsuses kui kiiruses.

M-Sport tegevjuht, Malcolm Wilson OBE: »Ford Fiesta R5 on globaalselt meie edukaim mudel. See on meile eriline auto ja selle varasemad mudelid võidavad ka täna rallisid ja meistrivõistlusi üle maailma. Uue mudeli puhul oleme põhjalikult tegelenud sellega, et see oleks veelgi edukam kui senised.»

Rallifännide rõõmuks tähendab see seda, et M-Sport meeskond tuleb Shell Helix Rally Estoniale kahe autoga, eelmisel nädalal teatati Elfyn Evansi osalemisest Ford Fiesta WRC autoga.

Pole ime, et M-Sport valis uue autoga sõitma WRC meeskonna teise sõitja Teemu Sunineni, sest noor soomlane on näidanud tänavu head kiirust. Tema tänavune parim tulemus, neljas koht, pärineb Portugali MM-rallilt. WRC üldarvestuses on ta hetkel kuuendal kohal. Startimist uue Ford Fiesta R5 autoga Rally Estonial ootab ta põnevusega.

Teemu Suninen. FOTO: Andre Lavadinho / imago images / PanoramiC

Teemu Suninen: «Rally Estonia kasvab iga aasta suuremaks ja paremaks ja ootan huviga, millega nad sellel aastal üllatavad. Katsed on seal head ja kiired ning meenutvad Soomet. Sellistel katsetel on alati võimas tunne kiirelt sõita. Tänavu osalen ma Fiesta R5 autoga ja olen kindel, et huvi selle auto vastu on suur. M-Sport meeskond on teinud palju tööd, et tuua sõitjatele kiire ja usaldusväärne auto. Olen põnevil selle osas, mida Fiesta R5 suudab teha nendel katsetel.»

Nagu juba varem mainitud, on Ford Fiesta R5 M-Sport meeskonna jaoks oluline ja meeskonnal on rõõm, et selle esimene start toimub just Eestis.

Meeskonna juht, Richard Millener: «Tänavune Rally Estonia saab olema muljetavaldav. Paistab, et seal on kohal kõik ja meil on heameel tuua starti täiesti uus Ford Fiesta R5. Seda autot on kaua oodatud ja usun, et inimesed on üsna põnevil, et seda näha. Praegune Fiesta R5 jätkab edukalt rallide ja meistrivõistluste võitmist aga uue mudeliga astume kindlasti suure sammu edasi. Meile on väga oluline, et just Eesti fännid saavad esimesena näha seda autot rallil võistlemas. Ja kui lisada veel Teemu sõitjana, olen kindel, et see saab olema pagana kiire!»

M-Spordi tiimipealik Richard Millener. FOTO: Rich Millener / Facebook

M-Sport meeskonna ja Ford Fiesta R5 lisandumine stardinimekirja tähendab, et konkurents R5 klassis läks tihedamaks. See täidab ühtlasi ka korraldajate eesmärki, et igas klassis oleks tugev konkurents.

Urmo Aava, Shell Helix Rally Estonia direktor: «Endise sõitjana on minu jaoks alati huvitav näha ralliautode uusi mudeleid ja arendusi. Selle info põhjal, mis mul on ja fotod, mida ma olen näinud, olen kindel, et M-Sport on saanud valmis taas väga hea ralliauto. See on meile au, et M-Sport just Shell Helix Rally Estonial selle autoga esimese võistlusstardi teeb. Konkurents selles klassis on põnev ja me teeme tööd selle nimel, et saaksime siin veel uusi nimesid välja tuua.»