Tommi Mäkinen mõistab, miks Tänak uue lepinguga kiirustab

Mäkinen saab Tänakust aru. «Ma mäletan, et enda sõitjakarjääri ajal mõtlesin pidevalt tulevikule. Ott ei soovi sellele mõelda, vaid tahab keskenduda sõitmisele. See on üks täiendav asi,» rääkis Mäkinen portaalile Rallit.fi.

«Ott ei pea pidevalt mõtlema lepingulistele küsimustele, kuna tal on nigunii WRC-sarjas tulevikku. Millises suunas, seda ei tea keegi (kuni ta teeb otsuse). Ma usun, et teda soovivad mitmed meeskonnad. See on päris selge,» ütles neljakordne maailmameister.