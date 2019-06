Tipphetked: Toronto Raptors alistas tiitlikaitsja ja krooniti esimest korda NBA tšempioniks

Samas on ajalugu tänavuses finaalseerias kõvasti Raptorsi kasuks kaldu, kuna 34 meeskonnast, kes on läinud NBA ajaloos finaalseeriat mängudega 3:1 juhtima, on tulnud hiljem meistriks. Ainus erand pärineb 2016. aastast, mil Cleveland Cavaliers sai seitsme kohtumisega jagu just Warriorsist.