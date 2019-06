Postimehe aruanne Saksamaalt: rännak ajas 97 aastat tagasi …

Aga… Kui tasemevahe on selline, kui ainuüksi avapoolaja täpsete söötude saldo on 486:72, siis… No mida on siin sisulises plaanis üldse lahata? Täpselt samamoodi võime lõputult lahata, mis juhtunuks, kui Konstantin Vassiljevi esimese poolaja karistus- või Sergei Zenjovi teise poolaja pealelöök ei lennanuks Manuel Neuerile täpselt sülle. Üsna tähtsusetuks muutus ka see, kas 4:0 värava põhjustanud penalti anti liiga kergekäeliselt või mitte. Nagu ka fakt, et Leroy Sanelt võeti seisul 6:0 tabamus olematu suluseisu tõttu põhjendamatult ära.