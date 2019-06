Mercedese tiimijuht: ma tahan näha jõulisemat võidusõitu

Wolffi sõnul on jõulise ja ohtliku võidusõidu vaheline piir peenike, kuid usub, et praeguste regulatsioonide kohaselt käitunud kohtunikud tegid Vettelile karistuse andes õige otsuse.

«Sõitjad on nagu gladiaatorid kõrgtehnoloogilistes masinates ning me soovime, et nad võistleksid üksteisega rajal. Tulevikus on vaja leida jõulise sõidu ja turvalisuse osas tasakaal,» rääkis tiimijuht.

«Hetkel FIA otsutstab, kui jõuliselt nad saavad sõita. Reeglite tegemine on raske töö ning sinu otsused ei pruugi alati kõigile sobida,» arutles Wolff.

«Kanadas käitusid kohtunikud reeglistiku järgi. On selge, et kui sa oled Mercedese poolt, siis sa arvad, et tegu oli õiglase otsusega. Kui sa aga oled Ferrari poolt, siis sa usud, et reegleid oleks võinud teistmoodi tõlgendada,» sõnas endine võidusõitja.

«See meenutab natuke jalgpallikohtuniku otsuseid. Need on alati polariseerivad. Aga ma usun, et on väga hea, et meil on spordis emotsioone,» tõdes tiimijuht.