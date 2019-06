NBA finaalmängu ootuses: valitseva meistri Warriorsi viimane mäng legendaarsel koduplatsil

Oracle Arena on NBA vanim korvpalliareen, mis ehitati 1966. aastal. Selle aja jooksul on kuulsa hoone seinad näinud nelja Warriorsi tiitlivõitu (1975, 2015, 2017, 2018).

«See on minu kodu,» ütles Warriorsi staarmängija Stephen Curry. «Oracle on koht, kus naudin korvpalli mängimist kõige enam. Olen siin palju kogenud ja see on mind arendanud sportlasena meeletult.»