PM Amsterdamis. Treener Raudla: pahad hetked tulevad sisse, kogu aeg jääb natuke puudu

«Esimese emotsiooni pealt öeldes jääb meil kogu aeg midagi puudu. Oleme tublid poisid, suudame kõigiga mängida, kuid lõpus jääma alati kahe-kolme punktiga alla. Kusagil jääme hätta lauavõitluses, siis teeme rumala tehnilise või ebasportliku vea. Me pole suutnud head kümmet minutit järjest teha (mängu pikkus - toim), pahad hetked tulevad sisse. Lõpptulemus on käes, niisugused vastased nõrkusehetki ei andesta,» võttis Raudla MMil seni toimunu kokku. Kolm kaotust tähendab ühtlasi edasipääsulootuse kustumist.

Lõpusekunditel oli Eestil seisul 13:14 võimalus viigistada, vastased takistasid korvi alla murdnud Järveläinenit vea piiril, kuid vilet ei järgnenud. "See polnud viga, see on saalikorvpalliga võrreldes teine mäng. Pidanuksin kavalamalt korvile peale minema," hindas Järveläinen.