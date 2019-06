Andres Vaheri kommentaar: maapealne jumal, kelle tõehetk saabub kolme kuu pärast

Tänavuse suve esimene pool läks aga aia taha. Jah, sel on täiesti objektiivsed põhjused: põhikuuik sai täies koosseisus pikendatud puhkuse, mitut meest häirisid vigastused, enamikul kohtumistel polnud suuremat sportlikku kaalu. Kuid ometi: kaheksa mängu ja kuus kaotust. Me vastased polnud nõrgad, ent ka mitte nii võimsad, et saldo peaks olema säärane – eriti kui tahame EMil tõsimeeli esimest korda veerandfinaali pääseda.