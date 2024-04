OTSEÜLEKANNE 8000 punkti sihtiv Lillemets sai väikese tagasilöögi

Kahe ala järel on Lillemetsal koos 1636 punkti, rekordiseeriale (8156) jääb ta alla 69 silmaga. Sellega hoiab ta 16. kohta, võistluse esikolmik on Teo Bastien (1867), Yuma Maruyama (1788) ja Nino Portmann (1777).

3. ala, kuulitõuge: Lillemets sai parimal katsel kirja 14.32 ehk võrreldes rekordiseeriaga tuli 14 miinuspunkti. Alavõidu teenis 15.31ga Adam Helcelet. Kolme alaga on Lillemetsal koos 2384 punkti ehk rekordiseeriaga on miinust 83 punkti. Võistluste pingereas annab see 11. koha. Liider on prantslane Teo Bastien 2586 punktiga.