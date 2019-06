WRC sarja liidrid Ott Tänak ja Martin Järveoja tulevad Rally Estoniale võitu kaitsma

Ott Tänak ja Martin Järveoja tahavad pakkuda fännidele meeldejääva rallielamuse

Shell Helix Rally Estonia stardinimekirjas on kõik neli WRC tehasemeeskonda

Soodsama hinnaga rallipassid kuni juuni lõpuni

Ott Tänak ja Martin Järveoja on 2019. aasta WRC sarja liidrid, kui sõidetud on kaheksa etappi. Sellel aastal kolm MM-rallit võitnud Tänak ja Järveoja on Eesti edukaimad rallisõitjad, kokku on nad MM-sarjas poodiumi kõrgeimale astmele tõusnud üheksal korral. Kodustel teedel sõidetav ametlik WRC promotsiooniralli on nende jaoks olulise tähtsusega.

Ott Tänak, Toyota GAZOO Racing WRT sõitja:

«Mul on väga hea meel, et saame ka sel aastal sõita koduteedel Toyota Yaris WRC ralliautoga. Väga positiivne on näha, et see sündmus muutub iga aastaga aina tugevamaks. Tundub, et sel korral on ees ootamas veelgi tihedam konkurents, kuna esindatud on kõik WRC tiimid. Teame juba eelmisest aastast, et sellel rallil osalemine on heaks ettevalmistuseks Soome ralliks nii meile endile kui ka tiimile. Kodupubliku ees on võit alati kõige magusam ja ma tõesti nautisin seda, mis eelmisel aastal toimus. Loodetavasti suudame ka sel aastal pakkuda oma fännidele meeldejääva rallielamuse ja palju positiivseid emotsioone.»

Tommi Mäkinen, Toyota GAZOO Racing WRT meeskonna juht:

«Oleme väga rõõmsad, et Ott ja Martin saavad ka sel aastal Rally Estoniast osa võtta. Me näeme väga palju Eesti fänne erinevatel rallidel üle maailma, kes meie tegemistele kaasa elavad ja mul on väga hea meel, et saame neile taaskord midagi tagasi anda. Ott ja Martin võitsid eelmisel aastal Rally Estonia ning paar nädalat hiljem domineerisid ka Soome rallil, loodetavasti toob see meile sama palju kasu ka sel aastal.»

Ott Tänak ja Martin Järveoja Rally Estonial FOTO: Karli Saul

Marek Maide, Toyota Baltic AS juhatuse liige:

„Toyota Baltic«l on ääretult hea meel, et juba teist korda esindavad Ott ja Martin Toyota GAZOO Racingut kodusel Shell Helix Rally Estonial, mis seekord on ka ametliku WRC promotsiooniralli staatuses. Eelmise aasta kogemused näitavad, et Shell Helix Rally Estonia formaadist võidab kogu Toyota GAZOO Racing meeskond, kes saab võimaluse kodustel kruusateedel katsetada Toyota Yaris WRC autot erinevates seadetes. Loomulikult on Shell Helix Rally Estonia parim võimalus Eesti rallifännidele jälgida maailmatasemel võidusõitu ja Otile ning Martinile koduteedel kaasa elada. Usume ja hoiame pöialt, et Ott ja Martin saaksid ka sel aastal tähistada ralli võitu pjedestaali kõrgemal astmel.»

Shell Helix Rally Estonia korraldajate jaoks on Ott Tänaku ja Martin Järveoja startimine Shell Helix Rally Estonial märgilise tähtsusega, sest esmakordselt on stardis kõik WRC sarjas osalevad tehasemeeskonnad.

Urmo Aava, Shell Helix Rally Estonia direktor:

«Keeruline on kirjeldada seda tunnet, mis mind valdab. Selliste hetkede nimel oleme läbi aastate kogu meeskonnaga töötanud. Oti ja Martini startimine kodurallil on väga oluline ja usun, et raja äärde tuleb kümneid tuhandeid inimesi neile kaasa elama, samuti ka teistele WRC sarja sõitjatele, sest tänavune Rally Estonia on sõitjate osas tõeliselt kõrge taseme ja tugeva konkurentsiga. Hindame väga kõigi WRC meeskondade panust ja omalt poolt teeme kõik, et saaksime anda hea emotsiooni nii sõitjatele, meeskondadele kui ka publikule. Ott ja Martin tulevad Shell Helix Rally Estoniale MM-sarja liidritena ja loodan, et siit saadud hea tunne aitab neil WRC hooaja teist poolt alustada võidukalt, et asutuda taas suur samm edasi püüdmaks maailmameistri tiitlit.»

Rally Estonia poodium 2018. aastal. FOTO: Karli Saul

Rallipassid on Circle K jaamades üle Eesti ning rallyestonia.ee rallipoes müügil kuni juuni lõpuni hinnaga 29€, juulikuust on rallipassi hind 34€.