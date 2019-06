Kas Hamilton püüab Schumacheri «võimatu» rekordi kinni?

«Ma usun, et saan hästi hakkama, kuid tunnen alati, et suudan veelgi paremini,» rääkis britt sel nädalavahetusel peetava Austria GP eel Sky Sportsile. «Tunnen, et olen parem sõitja kui eelmisel aastal tänu nendele kogemustele, mida iga aasta kaasa toob,» tunnistas ta.

Kas sel hooajal kuus kaksikvõitu noppinud Mercedes jätkab Austrias sama hooga? «Ma arvan, et see on üks raskemaid etappe. Olen siin, et võita, kuid arvan, et Ferrarid tulevad meile lähemale – nende masin töötab erinevatel radadel teisiti, nii et saab olema huvitav näha, kus me võrreldes nendega paikneme. Lisaks sellele võitis siin eelmisel aastal Red Bull (Max Verstappen – toim), nii et saab olema huvitav näha, kuidas neil läheb,» ütles Hamilton.