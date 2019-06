PM VIDEO: Ott Tänak jagas muljeid eelseisvast Rally Estoniast

Tänakuga läbi viidud intervjuu toimus Tallinna Lauluväljakul, Delfi Rallipäeva raames. Kohale olid tulnud paljud tuntud näod, nagu näiteks Martin Järveoja, Dani Sordo ning mitmed noored Eesti autospordi tähed

Küsisime rallistaarilt, et mida tähendab talle Rally Estonial osalemine. Tänak vastas selle peale, et üldjoontes on see nagu iga teine ralli, kuid isiklikus plaanis on tähtis, et kohalikule publikule oleks pakutud võimas vaatemäng.

Samuti uurisime, et kuidas on startida üle pika aja rallil kauaaegse mentori Markko Märtiniga. Tänak nentis, et palju vaeva on nähtud, et Markko kohale tuleks ning et tal on loodetavasti praeguse generatsiooni autoga võimalik veeta lõbus nädalavahetus.

Lõpetuseks küsisime ka Eesti rallifännide hinge painavat teemat, et millises tiimis võib Tänak järgmine aasta WRC sarjas sõita. Selle peale ütles Tänak, et kõik läbirääkimised on hetkel lahtised ja mingisugust kindlat vastust lähiajal öelda on raske.