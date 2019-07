Juba kolmapäeval algab Napolis 30. suveuniversiaad

3.-14. juulini peetava universiaadi omapära on selles, et osalejaid on 8000, mis on viimaste universiaadide osalemisarvust koguni 4 tuhande jagu väiksem. Selle arvu saavutamiseks karmistati norme, mitmetel spordialadel on vähendatud osalejate arvu. Eile õhtuse seisuga on akrediteeritud juba 2230 osalejat 50 erinevast riigist. Kokku oodatakse universiaadile nagu mainitud 8000 osalejat 116st riigist ja 1868 kõrgkoolist.

Eesti saadab universiaadile 51 sportlast kümnel erineval spordialal - vibulaskmine, kergejõustik, ujumine, vehklemine, iluvõimlemine, judo, laskmine, lauatennis, taekwondo ja tennis. Enim - 15 -läheb Eestist universiaadile kergejõustiklasi, ujujaid on universiaadil võistlemas 9, lauatennisiste 8, vibulaskjaid 6, judos 4, vehklemises ja laskmises 3. iluvõimlemises, taekwondos ja tennises läheb võistlustulle meilt üks sportlane. Lisaks neile on koondises 15 treenerit ja teisi abistavaid taustajõude.

Kokku on esindatud kuus Eesti kõrgkooli. Tartu Ülikoolist 10 sportlast, Tallinna Tehnikaülikoolist 8, Tallinna Ülikoolist 6, Tartu Tervishoiu Kõrgkoolist 4. Ühe sportlasega on esindatud EBS, Eesti Lennuakadeemia, Sisekaitseakadeemia. Välismaa kõrgkoolides õppivaid tudengeid läheb universiaadile 6. Delegatsioonis on ka 12 sportlast gümnaasiumitest, 2 kutsekoolidest.

Esimestena asuvad meilt juba 4. juunil võistlustulle judokad. Judos on suurimad lootused pandud Mattias Kuusikule ja Annika Karilaidile, kes on tatamil ka juba esimesel võistluspäeval. Mattias Kuusik on eelmise aasta U23 Euroopa meister ning Eesti parim üliõpilassportlane 2018. Annika Karilaid on sel aastal mitmel juunioride EK etapil poodiumile jõudnud.

Samal ajal alustavad oma võistlust ka ujujad. Ujumises on lootused seotud eelkõige Eesti meistri Armin Evert Lellega. Päev hiljem on võistlustules lauatennisistid, kus on kavas võistkondliku turniiri alagruppide kohtumised.