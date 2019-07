PM Rally Estonial. Tänak: See oli Eesti autospordi jaoks väga oluline sündmus

«Tore võistlus. Loomulikult oli väga palju rahvast ja ma usun, et see oli Eesti autospordi jaoks väga oluline sündmus. Hetkel on meil palju toetajaid ja kui midagi sellist õnnestus Eestisse tuua, siis me pidime endast parima andma ja tagaplaanil sai palju tööd MM-rallide tarbeks tehtud. Aga meie jaoks oli ka võistlus oluline,» jagas Tänak oma esimesi muljeid pärast ralli lõppu.

Kuigi rallisõitjal olid ka mõned probleemid võistlusel, oli ta optimistlik ning sõnas, et tegu on hea õppimisvõimalusega: «Eks ikka tuli asju ette ja juba testikatsel oli omajagu probleeme, aga kui probleemid juhtuvad sellistel võistlustel, kus midagi liiga suurt mängus ei ole, siis see on ju tegelikult positiivne. See annab jälle võimaluse areneda ja õppida.»

«Ma arvan, et kohati olid kiiruskatsed võib-olla liiga huvitavad. Natuke üle pakutud, aga samas mingid kohad on täitsa lahedad. Loodame, et loodus teeb oma töö ja aastatega need teed lähevad ainult paremaks. Lõppkokkuvõttes kindlasti positiivne liigutus,» andis ralliäss tänavustele kiiruskatsetele enda hinnangu.