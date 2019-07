USA tähtmängija loobub koondisekutsest

See on suureks tagasilöögiks Gregg Popovichi juhendavale USA koondisele, kelle koosseis on niigi hõre seoses mitmete vigastustega, mis tabasid tähtmängijaid lõppenud hooajal. Eelnevalt plaanitud nimekirjast on loobunud juba Klay Thompson, Stephen Curry, LeBron James, Kevin Durant ja Kyrie Irving.