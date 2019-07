Jürgen Henn: näha oli, et mängijate eneseusk oli suur

Lillekülas toimunud esimeses mängus suutis Flora tänu suurepärasele mängu lõpule võõrsilmänguks 2:0 eduseisu kaasa võtta.

Täna suutsid florakad Serbias teha 2:2 viigi, mis üldkokkuvõttes viis nad 4:2 seisuga edasi.

Flora peatreener Jürgen Henni sõnul nõudis tänane mäng meestelt väga palju energiat. «Me teadsime, et tuleb äärmiselt keeruline mäng, kuid väljakul oli näha, et meeste eneseusk oli suur ning keskendumine oli paigas. Väga harva tuli ette momente, kus me polnud mängus sees,» sõnas Henn pärast mängu.

Taktika koha pealt ütles Henn, et suures plaanis oli kõik korras ning ta oli väga rahul, et mängijad suutsid erinevates mängustaadiumites olukordadega kohaneda.

Küsimusele, et kas vastaste esimene värav muutis midagi sõnas Henn: «Laias laastus ei muutnud see midagi. Me teadsime, et kui nad isegi suudavad ühe lüüa, siis teise löömiseks peavad nad enda mängu hakkama avama, mida me suutsime väga hästi ära kasutada.»

Flora järgmine vastane on mullune Euroopa liiga poolfinalist Frankfurti Eintracht, kellega kohtutakse Lillekülas järgmisel neljapäeval.

Konstantin Vassiljev ütles Saksa klubiga kohtumise kohta, et Eintracht on teisel tasemel meeskond, kuid me anname endast parima.

Flora jaoks oli see 26. eurosarja seikluse peale alles teine kord, kui on suudetud esimesest ringist edasi saada. Esimene kord suudeti seda 2006. aastal Oslo Lyni vastu.