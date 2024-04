Lihtne eksimus, mis läks Soome kaardilugejale kalliks maksma

Pühapäeval purunes Soome rallipaari Škodal rehv ning seda tuli keset 18. kiiruskatset vahetada. Paraku unustas Hussi seisma jäädes vajutada nn FIA nuppu. Mistahes juhul katsel pikemat aega seistes tuleb seda vajutada, see annab võistluskeskusele märku, et kuigi auto on katsel peatunud, siis on sõitjatega kõik korras ja nad ei vaja erakorralist abi.

«Ei oska öelda, mis hetkel rehv katki läks, aga see tuli välja vahetada,» selgitas Joona, kes hoidis enne intsidenti WRC2-klassis viiendat kohta, kuid langes pärast mitme minuti kaotamist koha võrra.

Võistluste žürii määras Joonale ja Hussile karistuse, maksta tuleb 1000 eurot. Kuigi ametlikult on see vormistatud tervele võistluspaarile, siis Hussi kinnitas, et võtab trahvi enda kanda.

«Tõenäoliselt on see minu viga. Läksime rehvi vahetama ja ma ei vajutanud nuppu. Tavaliselt on see kaardilugeja töö,» kommenteeris Hussi Rallit.fi-le.

32-aastasele Hussile oli tegemist alles karjääri teise MM-ralliga. Debüüdi tegi ta Joona kõrval Rootsis, kus saadi samuti kuues koht. Rajale starditakse ka mai keskel Portugalis. «Tõeliselt väljakutseid pakkuv ja eelkõige hariv ralli,» kirjutas Hussi Instagramis Horvaatia MM-ralli kohta.