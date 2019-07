Kolm suurt kosilast: kas Ott Tänak võib Toyota meeskonnast lahkuda?

31-aastane Tänak on sel aastal võitnud kolm rallit Toyota Yarise roolis, kuid masina pidev ebastabiilsus, mis viimasel Sardiinia rallil läks kalliks maksma, on andnud hoogu kuulujuttudele, et Tänak võib vahetada meeskonda.

Väljaande Autosport ajakirjanikud Jack Benyon ja David Evans võtsid antud teema luubi alla ning arutlesid kõikvõimalike aspektide üle.

«Arvan, et teda tahavad enda juurde kõik meeskonnad peale Citröeni, sest neil on lepingud Esapekka Lappi ja Sebastian Ogier`iga. Kuid Hyundai, Toyota ja M-Sport on kindlasti eestlast jahtimas,» sõnas Evans.

«Kuhu võib Ott Tänak kõige suurema tõenäosusega suunduda? Ma arvan, et Toyota või Hyundai. Kuigi tooksin välja ka M-Spordi, see oleks neile tõeline unistuse täitumine. Ka Malcolm Wilson on rääkinud, et soovib Tänaku tuua tagasi sinna, kus tema karjäär alguse sai.»

«Selge on see, et ettevõtmine nõuab väga palju raha ning ma pole kindel, kas M-spordil on hetkel selline võimalus olemas. Seega jäävad Toyota ja Hyundai, kellel on piisavalt ressurssi ja piisavalt kiired autod,» lisas David Evans.