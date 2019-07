Soomlased ennustavad ralli võitu Tänakule

Kuigi soomlastele ennustatakse kodurallil edu, siis võistluse favoriidiks on hoopis eestlane Ott Tänak. Toyota rooli keerav Tänak alustab Soome ralli maailmameistrivõistluste etappi esikohalt, vaatamata teda sõitudel heidutanud tehnilistele probleemidele, vahendab Soome ralliuudiste portaal Rallit.fi. Tänakust on nelja punkti kaugusel Sebastien Ogier ning seitse punkti lahutab esikohast Thierry Neuville’i.

Ott Tänak võitis eelmisel aastal Soome ralli ning kommenteeris võistlust Rallit.fi-le: «Ma nautisin Soome rallit väga ning see eelmisel aastal võita oli imeline. Me üritame sel aastal sama tulemuse saada, kuid see on veidi raskendatud, kuna oleme reedel esimesena rajal.»