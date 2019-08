Mäkinen Rovanperä Toyotaga liitumisest: Kalle on näidanud head minekut

Autoralli maailmameistrivõitluste sõitjateturul on kätte jõudnud hooaja kulminatsioon. Hetkel vaatavad kõik Toyota poole ning kesksel kohal on Ott Tänak.

Toyota boss Tommi Mäkinen üritab eestlast enda meeskonnas hoida, aga kosilasi on saarlasel veelgi. Tänaku vastu on suurt huvi ülesse näidanud ka eestlase kunagine kodumeeskond M-Sport, vahendab Ilta-Sanomat.

Tänak ise on kommenteerinud, et tal on laual mitmed pakkumised. Eestlane on varasemalt avaldanud soovi leping enne Soome rallit ära sõlmida. Nüüd on situatsioon muutunud.

«Alustasin läbirääkimisi üsna varakult, aga asjad on osutunud natuke keerulisemaks kui eeldasin. Otsus ei ole kerge ja võtab aega, loodan, et see siiski juhtub varsti.»

Tommi Mäkinen sõnul on läbirääkimised Tänakuga üsna kaugele arenenud. Lisaks Tänaku jätkamisele, on Soome meedias juba mõnda aega räägitud Kalle Rovanperä võimalikust Toyotaga liitumisest.