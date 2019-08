PM Soomes. Breen: ei uskunud, et sellist kiirust näitan

«Tunne on fenomenaalne. See oli palju parem hommik kui ma eeldanuks. See tunne autos ja kiirus, mida me näitasime, on parem kui ma ootasin,» rääkis iirlane.

Breen tunnustas meeskonda ja ütles, et Hyundai meeskond on näinud palju vaeva, et nad suudaksid Soome rallil konkurentsis püsida.

Breen tõdes, et tal on väga hea meel tagasi WRC karusellis olla. «Olen pingutanud kõvasti, et tulla rajale tagasi. See tunne on midagi väga erilist.»