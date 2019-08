Endine Chelsea jalgpallistaar hakkab noorsportlaste mentoriks

Makelele kommenteeris oma tagasitulekut AFP-le: «Ma olen väga õnnelik, et saan tagasi koju tulla. See klubi andis mulle väga palju ning lõpuks saan ma midagi tagasi anda, et aidata noori Chelseea mängijaid, kes unistavad jalgpalluri karjäärist.»

Chelsea direktor Marina Granovskaia sõnul on ta kindel, et Makelelel on noorsportlastele suur mõju ning tal on väga hea meel, et ta nende ridadega taas liitub.