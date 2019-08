Video. Pikad hüpped ja kaks avariid: kuidas möödus Soome ralli viimase päeva hommik

Jari-Matti Latvala: «Pean auto kindlalt koju tooma. Ma tean, et minu ja Esapekka Lappi vahe on seitse sekundit. Väga keeruline on teda püüda, kui ta eksimust ei tee. Meil oli hea sõit, aga tundub, et minu ees olevad sõitjad suruvad isegi rohkem, kui mina.»