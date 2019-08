Bottas: mul on järgmise hooaja suhtes plaan B olemas

Mercedese boss Toto Wolff on sõnanud, et tiim alustab sel nädalal otsustusprotsessi, kellest saab järgmiseks hooajaks Hamiltoni tiimikaaslane, vahendab Skysports.

Wolffi sõnul on valikus Bottas ja Esteban Ocon.

Oconi näol on tegu Mercedese kõrgelt hinnatud reservsõitjaga, kes on praegust F1 hooaega kõrvalt vaadanud, kuid on viimasel kahel hooajal muljet avaldanud Racing Point tiimis.