Hyundai pealik Adamo selgitas Loebi kõrvale jätmise tagamaid

Hyundai paneb oma meeskonna paika filosoofia järgi, et neil oleks igal rallil parim võimalik sõitjate koosseis. See annab suurima võimaluse võita meeskondlik maailmameistritiitel.

Hyundai meeskonna juht Andrea Adamo sõnas: «Me oleme teinud põhjaliku analüüsi, et tagada parim tulemus tulevatel rallidel ning Saksamaal on just praegustel sõitjatel suurim võimalus kõrgete kohtade eest võidelda.»