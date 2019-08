Soome rallilt õnnetu avarii tõttu eemale jäänud Paddon soovib see hooaeg uuesti MM-sarja naasta

«Ma ei usu, et ma suudan nii suurt rahalist toetust kokku saada, kui mul Soome jaoks oli, aga ma töötan täistuuridel, et pakett kokku saada. Ma olen valmis sõitma ükskõik kus meeskonnas või rallil. Tahan lihtsalt võimalust enda oskuste näitamiseks,» lisas uusmeremaalane.

«Mul on veel palju aastaid järel ja nagu enne Soome rallit ütlesin, ma ei usu, et olen kunagi olnud kiirem kui praegu,» sõnas Paddon

«Mulle avaldas muljet tema pühendumus ja töö, mida ta enne rallit tegi. Aga fakt on see, et meil on vaja suuremat eelarvet, et ta uuesti sõitma saada,» lisas tiimijuht.