Henri Drell: tean nüüd täpsemini, mida teha, et pääseda NBAsse

Eesti korvpalli tulevikulootus Henri Drell on lõpetamas väga tegusat suve. Kevadest alates on noormees kõvasti treeninud ja seda kõike selleks, et ühel päeval pääseda Martin Müürsepa järel teise eestlasena korvpalliliigasse NBA, vahendab Korvpall24.ee.