Kimi Räikkönen pöörastest joomingutest: prioriteedid on muutunud

«Tegelikult mina ei mäletagi sellest eriti midagi. Vähemalt pool kirja pandust, on teiste inimeste poolt räägitud. Sõitsime oma seltskonnaga mööda Euroopat ringi ja lihtsalt nautisime elu. Seda ei juhtunud korra, vaid ikka rohkem. Selles polnud midagi halba. See oli üsna normaalne ja tegime sarnaseid üritusi mitmeid kordi,» tunnistas maailmameister.

Tänaseks on Räikkönenil naine ja kaks last ning soomlane sellise elustiiliga enam ei jätka.

«Nüüd tahan olla oma lastega ja nautida perelu. Vahepeal käin oma naisega väljas, aga need on täiesti erinevad väljaskäimised võrreldes toonasega. Me kõik saame ju ükskord vanaks? Elus on nüüd teisi asju, mis mulle olulised. Aga see muidugi ei täheda, et ma ei saa üldse pidutseda. Muidugi saan!»