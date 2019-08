Ville Arike: Pilk Kalev/Cramo koosseisule - VTB Ühisliigas läheb raskeks

Kuidas hinnata Kalevi tänavust värbamisprotsessi? Täpsemalt: kuidas hinnata VTB Ühisliigas mängimise vaatevinklist lähtudes? Meeskonna nimekirja kuulub koguni kaheksa eestlast ja «kõigest» neli välismaalast. Viimastel aastatel on Kalevi probleem olnud pigem selles, et kõik soovitavad eestlased ei kipu tiimiga liituma, mõnigi mees otsib töökohta pigem välismaalt ning seetõttu tuleb paratamatult täita tühjaks jäävad kohad võõrjõuga. Nüüd toodi terve rida kadunud poegi tagasi kodumaale.

Need on Kreeka esiliigas mänginud Sten-Timmu Sokk ja Martin Paasoja, Euroliiga klubist Vitoria Baskonia saadi laenule Sander Raieste, pärast mõne kuu pikkust Tenerife kliima nautimist naasis Tallinna Janari Jõesaar. Tinglikult võib lisada Tanel Kurbase, kes liitus Kaleviga mulluse hooaja keskel pärast pettumust valmistanud kuid Poolas.

Eestlastele panustamine pole kindlasti asi, mille üle Kalevi pöidlahoidjad nuriseda võiksid. On ju alati kurdetud, et kui värvatakse liiga palju välismaalasi ja omad platsile ei pääse, siis pole, kellele kaasa elada. Nüüd seda muret ei tule.

Ehkki välisjõududest on eestlastest huvilised küllalt hästi ja lätlasest peatreener Roberts Štelmahers peensusteni kursis Škele võimetega, tundub teda ja kolme ookeanitagust täiendust hinnates, et Arnett Moultrie kaliibriga tsentrit või Chavaughn Lewise-Ivan Almeida tüüpi vastaste kaitse murdjat praegu koosseisus pole. VTB liiga perspektiivi vaagides tuleb esimesel pilgul tõdeda, et pigem läheb seal raskeks, kui mitte väga raskeks.