Kogenud puurilukk Mikola Naum jätkab Tapal

"Tundub, et Vahuri võrra me pisut lahjemaks jääme, aga ega samas teisedki võistkonnad palju juurde pane," rääkis Koppelmann.

38-aastase Mikola Naumi kõrval on peatreener rääkinud ja leidnud ühise keele samuti teiste tema käe alt Tapal tuule tiibadesse saanud palluritega. "Aleksander Oganezovil, Rait Agenil, Martin Adamsonil ja teistel minu õpilastel on huvi [SK Tapa ridadesse] tulla. Läbirääkimised algavad. Kas ja kui palju me saame kokkuleppele, see on teine teema," tähendas Elmu Koppelmann. "Võimsust saame ilmselt juurde, aga mänguliselt ja kokkumängu seisukohast läheb asi vähemalt hooaja alguses ilmselt ligadi-logadi."